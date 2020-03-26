  وزارة النقل العراقية تعلن الانتهاء من إجلاء 871 عراقيا من القاهرة

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم، وصول الرحلة الاستثنائية الثالثة المباشرة القادمة من مطار القاهرة إلى مطار بغداد الدولي، والخاصة بإجلاء المواطنين العراقين العالقين، مؤكدة الانتهاء من إجلاء 871 مواطنا عراقيا من مصر.

وقال وزير النقل العراقي عبدالله لعيبي في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، "تم نقل المسافرين البالغ عددهم 298 على متن طائرة تابعة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، وبذلك أكمل الناقل الوطني عملية إجلاء المواطنين العراقين والبالغ عددهم 871 شخصا من القاهرة إلى مطار بغداد الدولي، بعد الحصول على الموافقات الرسمية وبالتنسيق مع السفارة العراقية والسلطات المصرية ودائرة الجوازات ووزارة الصحة والجهات المعنية.