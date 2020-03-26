نقل العيادات الخارجية بمستشفيات جنوب سيناء إلى مقر مدرسة التمريض

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، وقف العمل بالعيادات الخارجية والأساسية داخل جميع مستشفيات المحافظة، ونقل جميع العيادات الخارجية الأساسية إلى مدارس التمريض.

وأكد "رخا" أن قرار ت وقف العمل بالعيادات الخارجية داخل مستشفيات المحافظة وتحويل العيادات الأساسية إلى مدارس التمريض والمباني الإدارية بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وقال إن العمل داخل مستشفيات المحافظة سيقتصر على استقبال الحالات الطارئة، وذلك للحد من التجمعات ومنع انتشار العدوي بفيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في بيان اليوم الخميس، أنه جرى نقل العيادات الخارجية الأساسية " باطنة، أطفال، نساء وتوليد، جراحة عامة ،عظام " بمستشفى طور سيناء العام إلى مدرسة التمريض، ونقل العيادات الخارجية الأساسية بمستشفى رأس سدر، إلى مبني دار المرأة، ونقل العيادات الخارجية بمستشفى أبورديس المركزي، إلى مدرسة التمريض، ونقل العمل بالعيادات الخارجية الأساسية بمستشفى سانت كاترين المركزي، إلى مبني الإدارة الصحية، ونقل العمل بالعيادات الخارجية الأساسية بمستشفى دهب، إلى مبني دار المناسبات بالعصلة، ونقل العمل بالعيادات الخارجية الأساسية بمستشفى نويبع المركزي، إلى المبني الإداري، مع استمرار العمل بقسم العيادات الخارجية بمستشفى طابا المركزي .