في ثاني يوم حظر.. التزام أصحاب المحال التجارية بموعد الغلق بجنوب سيناء

التزم جميع أصحاب المحال التجارية بجميع مدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، بغلق محالهم، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بغلق كافة المحال التجارية والحرفية ابتداءً الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وكثفت مديرية أمن جنوب سيناء، تواجدها بجميع الشوارع التجارية، وأحياء المدن، لمتابعة التزام أصحاب المحال بقرار الغلق في موعده.

كما خلت جميع شوارع المدينة من الناس قبل موعد الحظر تزامنًا مع غلق المحلات.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنه يتابع الموقف من الالتزام بغلق المحلات بجميع المدن، من خلال غرف العمليات الفرعية بجميع المدن، مؤكدًا على جميع رؤساء المدن بالتعاون مع مديرية الأمن والضرب بيد من حديد لتنفيذ القانون.