  الأردن يفرض غرامات وعقوبات لمخالفي قرار حظر التجوال

أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزار، اليوم، قرارا بفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حد الحبس، إضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال لمخالفي حظر التجوال.

وقال الرزاز، في مؤتمر صحفي:"سنتخذ إجراءات جديدة بحسب تطوّر الظروف، لحماية الأردن من وباء الكورونا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية.

وأكد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، خلال المؤتمر، أن الحكومة الأردنية والأجهزة الامنية لن تتهاون في تطبيق الأوامر والتعليمات الصادرة بموجب قانون الدفاع وستكون هناك اجراءات صارمة بحق المخالفين.

وأشار حماد، إلى أنه بعد إصدار رئيس الوزراء لأمر الدفاع رقم 3 والذي حدد كافة الاجراءات والعقوبات التي يجب أن تتخذ فإننا سنعمل على تطبيق بنوده بمختلف مناطق المملكة.

وكان مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي بالأردن الدكتور محمد الغزو، اعلن في وقت سابق، اليوم، تسجيل أول حالة شفاء لمصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الغزو، لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن المصاب كان موجودا في قسم العزل في المستشفى منذ عشرة أيام، وحالته العامة ممتازة، وقد غادر المستشفى إلى بيته.