بسبب كورونا.. صلاح عبدالله لـنجيب ساويرس: صلح التويتة كدا بتدعي علينا

وقع رجل الأعمال نجيب ساويرس في خطأ أثناء كتابته تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" تعليقا على خبر شفاء 15 ألف إيطالي مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكتب ساويرس: "شفاء 15 ألف حالة في إيطاليا رغم حالات الموتى المرتفع، الحمد لله، إلهى ما يخلصنا من الكابوس ده".

وأخطأ ساويرس ووضع كلمة "ما" في التغريدة لتغير معناها تماما، لتنهال عليه التعليقات من متابعيه وعلى رأسهم الفنان صلاح عبدالله، الذي غرد معلقا: "شيل (ما) ياهندزة".

وتبعها عبدالله بتغريدة أخرى: "نداء للحبيب النجيب شيل (ما) من البوست اللي فات عشان جمهورك العريض بيقولك: كدا بتدعي علينا مش لينا فشيل (ما)".