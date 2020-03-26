محمد رؤوف: بعد وفاة زوجتي.. أقيم الفجر لمدة 26 عاما وابتعدت عن الخمر

كشف الفنان الكبير محمد رؤوف عن أسباب ابتعاده خلال السنوات الماضية عن الغناء، وأشار إلى أن حياته بعد وفاة زوجته "زيزي" قد تغيرت تماما.

قال رؤوف لـ"الوطن": "في تلك الفترة لم أكن أفكر إلا في عملي والسهر والحياة الدنيوية، ولم يخطر على بالي فكرة الموت، حتى رحلت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ووجدت أن نصفي قد رحل عن الدنيا في سن صغيرة".

وأضاف: "فسألت نفسي.. طب أنا هقابل ربنا إزاي، وأنا بعمل كل حاجة غلط خاصة شرب الخمور، وممكن أن أموت في أي وقت؟.. فبدأت التحضير ليوم مقابلتي لله، وأتذكر في ذلك الوقت أن ابني الصغير رامي ذا الـ10 سنوات، هو الذي بدأ يصطحبني للجامع، ومع مرور الوقت أصبحت أحب الذهاب للمسجد، ومنذ عام 1994 أصبحت المؤذن الرسمي لصلاة الفجر، ولمدة 26 عاماً لم أتغيب عن الأذان في الفجر وصلاة الجمعة، كما إنني طيلة تلك الفترة أختم القرآن الكريم كل 5 أيام، لدرجة أنني أختم القرآن في العام الواحد 70 مرة".