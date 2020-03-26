لتجنب انقطاع الخدمة.. "مياه الأقصر" تطالب المستفيدين بشحن العدادات

أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم الخميس، بعملاء العدادات ذات الدفع المسبق (عداد الكارت)، التوجه إلى مراكز الشحن التابعة للشركة، لإعادة شحن العدادات بأي مبلغ كان.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي في إطار الأوضاع التي تمر بها البلاد حاليًا وحرصًا من الشركة على تنفيذ قرارات رئيس الوزراء وحفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين في جميع أنحاء المحافظة.

وأوضحت الشركة، أنه يجب إعادة شحن العدادات، حتى يتمكن العميل من أخذ خطة الإجازات الجديدة، لكي يتجنب انقطاع خدمة المياه طوال شهر أبريل، حيث أن مراكز الشحن سيتم إغلاقها لمدة شهر بداية من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس المقبل 2 أبريل حتى يوم السبت الموافق 2 مايو المقبلين، لذا تهيب الشركة بالمواطنين، عملاء العداد مسبق الدفع التوجه إلى مراكز الشحن بداية من بعد غد السبت حتى الخميس المقبل، وإلا فلن يتمكن العميل من إعادة الشحن بعد هذا الموعد.

وأشارت شركة المياه إلى أن العداد سيستمر في تسجيل القراءات، على أن تتم محاسبة العميل عليها بعد إعادة فتح مراكز الشحن.