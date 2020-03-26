مدبولي للضباط أثناء تفقده الشوارع: خدوا بالكم ومتقربوش قوي من الناس

نشر الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء على "يوتيوب" فيديو أثناء تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للأكمنة، ومتابعة الإجراءات الأمنية لتنفيذ حظر التجوال المقرر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه مدبولي حديثه لأحد الضباط بأحد الأكمنة قائلا: "أخبار الالتزام إيه يا فندم، الناس ملتزمة ولا نص نص"، ليرد عليه: "كله تمام يا فندم، والشعب ملتزم ومفيش حالات اختراق".

ووجه مدبولي الشكر للضباط والأمناء: "بشكركم، تاعبينكم معانا، والله يكون في عونكم، وربنا يكرمكم ويوفقك".

ليرد عليه: "إن شاء الله نكون عند حسن ظن سعادتك".

وتفقد أحد الأكمنة الأخرى: "عايزين الناس تلتزم بقدر الإمكان، والحالات الإنسانية لازم نراعيها وكذلك الحالات العاجلة، وخدوا بالكم من نفسكم ومفيش داعي نقرب قوي من الناس".

ليرد عليه ضابط برتبة لواء: "كل الحالات الإنسانية نتعامل معها"، ووجه رئيس الوزراء السؤال له عن التزام المواطنين، ليرد: "الالتزام النهاردة أكتر من امبارح وأول يوم كان 70% أو 80% والنهاردة أكتر"، ليرد عليه مدبولي: "ربنا يوفقكم".

وكان أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام وهاني يونس مستشار رئيس الوزراء برفقة مدبولي في جولته.