"الكرملين": بوتين وماكرون يبحثان التعاون ضد كورونا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، عبر الهاتف فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والجهود المشتركة لمواجهة الفيروس.

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان، إن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول الوضع العالمي على خلفية انتشار جائحة كورونا، وبحثا التدابير المفروضة في روسيا وفرنسا وسبل مواجهة هذا الفيروس والتقليل من تبعاته الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق في المعركة المشتركة ضد الفيروس، خاصة في ما يتعلق بعودة المواطنين الروس والفرنسيين إلى بلديهما وتوفير الظروف لنقل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة.