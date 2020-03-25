أخصائي أمراض صدرية: مستشفيات فرنسا ضاقت بعدد الأسرة رغم زيادتها

كشف الدكتور أنطوان أشقر، أخصائي الأمراض الصدرية، آخر تطورات فيروس كورونا في فرنسا، قائلا: "يجري تخصيص أماكن مخصصة للمصابين بالفيروس، وهناك عدد كبير من المرضى في أقسام العناية الفائقة"، موضحا أن مستشفيات باريس، ضاقت بعدد الأسرة، رغم زيادتها أمس، من 5 آلاف سرير إلى 8 آلاف، وهذا عدد كبير، مؤكدا أن كل مستشفيات فرنسا، مستنفرة لاستقبال هؤلاء المرضى.

وأضاف خلال اتصال عبر "الفيديو كونفرانس"، ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه يوجد في فرنسا نظام صحي موحد، وكل المستشفيات متعاونة مع بعضها، وهناك تضامن رائع في الجهاز الصحي الفرنسي.

أشقر: التأخر في فرض حجر طبي انعكس على عدد الإصابات حاليا

وأشار "أشقر"، إلى أنه يعتقد أن سبب تفاقم الأوضاع في إيطاليا وإسبانيا بسبب فيروس كورونا، يرجع إلى تأخرهم في اتخاذ قرارات احترازية واستباقية، كما أن النظام الاجتماعي في هذه الدول، يشابه النظام الاجتماعي في شرق المتوسط، أي عائلي بامتياز ما سبب في ارتفاع الإصابات.

وأوضح أن الأرقام بالوقت الحاضر في فرنسا، تبين أن بداية فرض حجر صحي على المواطنين قد تأخر بالفعل، لافتا إلى أنه من الصعب في الدول الديمقراطية، احترام الحجر وتقييد الحركة، مؤكدا أن العالم وخاصة فئة الشباب، لم يشعر بخطورة الفيروس وسرعة انتشاره، بينما في الصين، استطاعوا فرض حجر عسكري خلال شهرين، وحصدوا ثمار هذا الحجر سريعا، موضحا أن الحجر هو الحل للقضاء على هذا الوباء.