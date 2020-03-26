لجميع المراحل الدراسية.. التعليم تستعد لإصدار "مناهج 15 مارس"

يستعد مسئولو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإصدار بيان كامل بالمناهج الدراسية التي انتهت عندها دراسة الطلاب والمعروفة بمناهج "15 مارس" (موعد تعليق الدراسة).

ومن المقرر الإعلان عن تلك المناهج على الموقع الرسمي للوزارة خلال أيام، حتى يتمكن الطلاب من الإلمام بها، سواء للاستفادة منها في عمل بحث التخرج لمراحل النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، أو تجويد مذاكرتها لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد على أن جميع سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي): سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي.

وأشار إلى أنه سوف تستكمل أجزاء المناهج المتبقية (والتي كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية) في العام الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوي تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريسها في السنة التمهيدية لكل الكليات.