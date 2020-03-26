وزير أردني: الحكومة ستوصل الخدمات للمناطق المعزولة في إربد بسبب كورونا

قررت الحكومة الأردنية، اليوم، عزل محافظة إربد شمال المملكة عن باقي الأردن، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في المحافظة.

وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إنه سيتم عزل قصبة المحافظة وعدد من القرى التابعة لها عن باقي المحافظة، مؤكداً أن الحكومة ستوصل الخدمات للمناطق المعزولة في إربد.

وزير الإعلام الأردني: الوضع في المحافظة لا يزال تحت السيطرة

وأكد الوزير الأردني، أن الوضع في المحافظة ورغم زيادة عدد الإصابات لا يزال تحت السيطرة، والفرصة لا تزال ممكنة أن يبقى تحت السيطرة في حال التزام الجميع بالتعليمات.

وكان وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أعلن، اليوم، تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة إلى 212.

وأشار جابر، إلى أن الحالات الـ 40 التي تم تسجيلها توزعت على 26 حالة في محافظة إربد، و14 حالة في محافظة العاصمة عمان؛ من بينها 5 حالات لقادمين من الخارج ممن تم وضعهم بالحجر.

وشدد الوزير الأردني، على أن هذا الارتفاع المفاجئ في الأعداد مؤشر خطير ونحن أمام مفترق مهم في طريقة واسلوب معالجتنا لهذا المرض.

وأكد وزير الصحة الأردني، أن "معالجة المرض والقضاء عليه تعتمد علينا جميعا"، مضيفا "إذا جلسنا والتزمنا في البيوت لمدة أسبوعين، وهي مدة حضانة المرض"، داعيا المواطنين المضطرين للخروج في الاوقات المحددة إلى الابتعاد عن الاشخاص في السوق لمسافة آمنة تقدر بمترين حتى نحمي بعضنا، مؤكدا أن من يغرد خارج السرب سيسهم في القضاء على أفراد وربما أسر.