"الوزراء" يكشف تفاصيل حظر الجمعة والسبت: إغلاق المولات والمحال والورش

كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الحظر يومي الجمعة والسبت، مشيرًا إلى أن يومي الجمعة والسبت مثل باقي أيام الأسبوع وسيبدأ الحظر من السابعة حتى صباح اليوم التالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الفرق الوحيد هو أن المولات والمحال التجارية والحرفية ستغلق تماما يومي الجمعة والسبت، لافتًا إلى أن هذه المحال والمولات أغلقت أبوابها الساعة 5 يوم الخميس ولن تعاود العمل إلا صباح يوم الأحد.

وتابع: "مفيش محال تجارية أو مولات أو ورش يوم الجمعة والسبت"، مشددًا على أن الصيدليات والمخابز والمستشفيات مستثناة من قرار الإغلاق، مشيرًا إلى أن المواصلات العامة ستكون متاحة مثل باقي أيام الأسبوع العادية.

ورد سعد على شكوى الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، مشيرًا إلى أن الصيدلي الذي يحمل عضوية نقابة الصيادلة لن يجد أي مشكلة في تحركه وأن المشكلة في العاملين في الصيدلية ممن لا يحملون كارنيه النقابة أو عمال الديلفري، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش هذه المسألة لإيجاد حل لها، خاصة أن الصيدليات تعمل بنظام الشفتات، مؤكدًا على إيقاف كل خدمات الديلفري ومنها ديلفري الصيدليات خلال ساعات الحظر.

ورد سعد على استفسار أحمد الناظر أمين غرفة المنشآت السياحية، عن عمل المطاعم الموجودة خارج المولات يومي الجمعة والسبت، مشيرًا إلى أنها مسموح لها بالعمل ديلفري فقط وغير مسموح لأي مطعم بالعمل، لافتًا إلى أن الحكومة ستسمح لعمال المخابز بالتحرك قبل انتهاء الحظر لإعداد الخبز قبل مواعيد الحظر ليكون جاهزا في السابعة صباحًا.

وأشار سعد إلى أن وزير النقل قرر تقليل زمن التقاطر وزيادة القطارات العاملة في مترو الأنفاق، مشددًا على ضرورة خروج العمال والموظفين من أعمالهم على دفعات حتى لا يحدث تكدس في محطات المترو.