الطقس اليوم الجمعة 27-3-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن حالة الطقس في مصر اليوم، الجمعة، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا بالقاهرة الكبرى، وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى الوجه البحري يكون الطقس معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

أما بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فيسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وتكون الرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

ويسود على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، وعلى شمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيكون الطقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة ويصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة لإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، يسود نهارا دافئ والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار، ويكون الجو ليلا مائل للبروده وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق.

الطقس في تونس

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، أنه من المحتمل أن يسود اليوم، سحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار بالشمال والوسط وسحب عابرة بالجنوب، وتكون الرياح من القطاع الغربي قوية فقوية نسبيا من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.