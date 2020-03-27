برلماني يطالب بإغلاق المترو وإلغاء المواصلات العامة خوفا من كورونا

طالب النائب جون طلعت عضو مجلس النواب بإلغاء المواصلات العامة ومترو الأنفاق بشكل نهائي من أجل مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن الزحام يساعد في انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد مشددًا على ضرورة إغلاق مترو الأنفاق ومنع المواصلات العامة بمختلف أشكالها.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس، بضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الإدارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.