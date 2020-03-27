رئيس التحرير

محمود مسلم

ترامب: قادة G20 عازمون بشدة على تجاوز أزمة كورونا

كتب:

وكالات
01:13 ص | الجمعة 27 مارس 2020
دونالد ترامب

دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قادة دول G20 أعربوا خلال قمة المجموعة عن "عزمهم الشديد" على تجاوز الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، إن قمة مجموعة العشرين الطارئة، التي انعقدت عبر الإنترنت، كانت "رائعة"، مشيرا إلى أنها ناقشت "أهمية تبادل المعلومات" حول فيروس كورونا.

وفي شأن آخر، أشاد ترامب بالجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين أقروا مشروع قانون لدعم الاقتصاد بتريليوني دولار، مضيفا أنها "حزمة مساعدات غير مسبوقة" وأعرب عن أمله بأن يصادق عليها مجلس النواب دون أي تأجيل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقال ترامب إن "البلاد يجب أن تعود إلى العمل"، مضيفا أنه يتوقع أن يحدث ذلك في وقت قريب، لأن هناك "تقدما ملموسا" في محاربة كورونا.