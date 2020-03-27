سكرتير مساعد بني سويف يفض حفل زفاف في قرية: إجراءات تهدف لسلامتكم

فض اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ببني سويف، مساء الخميس، حفل زفاف، بقرية أبو صير التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية وحظر تحرك وانتقال المواطنين، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وخلال جولته بقرية أبو صير الملق مركز الواسطي تلاحظ إقامة حفل زفاف بالقرية وعلى الفور تم فضه واتخاذ الإجراءات القانونية.

وطالب السكرتير العام المساعد للمحافظة، المواطنين بأهمية الالتزام بقرارات الحكومة الاحترازية والتى تهدف في المقام الأول الحفاظ على سلامتهم وصحتهم والعمل على منع أي احتمالية لانتقال أو انتشار الفيروسات والأمراض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال الشرطة التى رافقت السكرتير العام المساعد أثناء جولته ضد عدد من التكاتك التى حاولت كسر الحظر بمدينة الواسطى.