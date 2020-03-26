محافظ بني سويف يتابع التزام المصانع بالإجراءات الوقائية ضد كورونا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مع السكرتير العام، سير عمل اللجنة المختصة بالمرور على المصانع الكائنة بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظة، لمتابعة التزامها بإعداد وتنفيذ خطة طوارئ لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وتفقدت اللجنة عددا من المصانع بمختلف المناطق الصناعية، لمقابلة المسؤولين التنفيذيين بها، حيث جرى مراجعة تفاصيل وبنود خطة الطوارئ التي تضمنت حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس، خاصة فيما يتعلق بتنظيم العمالة وأعمال التطهير والتعقيم للمصانع.

فيما تواصل اللجنة أعمالها وفق برنامج زمني، يستهدف تغطية جميع المصانع على مستوى المحافظة.

من جهته أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام، إلى القرار الذي أصدره المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام القوى العاملة وتضم في عضويتها كل من: مدير المنطقة الصناعية بكوم أبوراضي ومدير مناطق الصناعات الثقيلة وممثلين عن القوى العاملة، وإدارة البيئة والإدارة الصحية بالواسطى، والتفتيش المالي والإداري والمكتب الفني ومكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة.