حالة الطقس اليوم الجمعة 27-3-2020 في مصر وبعض الدول العربية

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يشهد، اليوم الجمعة، انخفاضا بدرجات الحرارة، وستشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة صباحية برياح معتدلة ، فيما سيشهد الوجه البحرى جو معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة صباحيه برياح معتدلة.

أما وعلى السواحل الشمالية الغربية، فمن المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 15 24

الإسكندرية 15 21

المنوفية 15 24

طنطا 15 24

دمنهور 15 21

مطروح 13 19

السلوم 10 19

سيوة 15 23

بورسعيد 15 22

دمياط 15 21

الزقازيق 15 24

الاسماعيلية 14 25

السويس 15 25

العريش 14 21

رفح 13 21

رأس سدر 16 26

نخل 09 26

نويبع 18 27

طابا 17 26

كاترين 08 20

الطور 19 26

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 19 28

مرسى علم 19 28

الفيوم 14 29

بنى سويف 14 29

المنيا 15 29

أسيوط 14 30

سوهاج 15 32

قنا 16 34

الأقصر 16 35

أسوان 19 36

أبوسمبل 20 38

الوادى الجديد 16 34

درجات الحرارة في عدد من العواصم العربية

مكة 26 37

المدينة 23 36

أبوظبي 24 32

الدوحة 23 26

الكويت 18 27

القدس 10 18

بيروت 15 20

غزة 15 21

بغداد 15 26

مسقط 22 26