عبد العاطي يوجه باستمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الطقس السيئ

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري صباح اليوم، اجتماعا موسعا شمل عددا من قيادات الوزارة في إطار المتابعة المستمرة، على مدار الساعة، للموقف الحالي لشبكات الري والصرف والمحطات ومخرات السيول ومنشئات الحماية من السيول التابعة للوزارة، ومناقشة الاستفادة القصوى من مياه السيول.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع مع قيادات الوزارة، بضرورة استمرار حالة الطوارئ واستنفار جميع أجهزة الوزارة لمواجهة تداعيات العواصف المطرية التي شهدتها البلاد، بحسب بيان صادر عن وزارة الري اليوم.

وأكدت الوزارة قدرتها وجاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات تطرأ في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود وأن أجهزة الوزارة بكافة المواقع تتابع عن كثب تطورات موجة الأحوال الجوية الحالية والتي من المتوقع أن تنتهي اليوم السبت.

يأتى هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المستمرة لمتابعة إدارة الأزمة المرتبطة بمواجهة تداعيات العواصف المطرية التي شهدتها البلاد على مدار اليومين السابقين، والتي يعقدها الوزير لمتابعة الموقف أول بأول مع كافة أجهزة الوزارة على مستوي الجمهورية والتدخل اللحظي في أي موقف طارئ يستدعي التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، للتخفيف من آثار العواصف المطرية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، مع متابعة استمرارية رفع درجة الاستعداد والجهوزية القصوى لكافة الأجهزة المختصة بالوزارة واستنفار المعدات والأفراد بكافة قطاعات الوزارة للتعامل مع حالات الطوارئ.

وأشاد الوزير، في نهاية الاجتماع، بالدور الذي لعبه كافة العاملين بالوزارة والمستمر حتى اللحظة والمتواجدين في كافة المواقع بطول محافظات الجمهورية وعرضها، خلال فترات عدم الاستقرار المناخية وبعدها على ما بذلوه ويبذلوه من جهد ملموس لإدارة الأزمة الحالية والمتابعة الدقيقة مع غرفة العمليات والطوارئ بالوزارة لتخطي كافة الصعوبات على أرض الواقع، كما ثمن التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة علي كافة المستويات وتعاون وتفهم المواطنين والاستجابة للقرارات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع هذه الازمة.

تجدر الإشارة إلى أنه في ظل ما شهدته محافظات مصر المختلفة من عواصف مطرية امتدت من الساحل الشمالي الغربي مرورا بمحافظات الوجه البحري وسيناء والبحر الأحمر وعدد من محافظات الصعيد، رصدت وزارة الموارد المائية والري، من خلال مركز التنبؤ بالفيضان وغرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة والتي تعمل على مدار الساعة، تداعيات الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد، حيث أظهرت خرائط التنبؤ الصادرة عن مركز التنبؤ بالوزارة، تعرض البلاد لموجة شديدة من الرياح والأمطار على معظم مناطق الجمهورية.