عاجل.. "الصحة الكويتية" تعلن شفاء 8 حالات من مصابي كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 8 حالات من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 57 حالة، حسبما أفادت فضائية "sky news عربية"، في نبأ عاجل.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الخميس، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 208 حالات، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنّه جرى تأكيد إصابة 13 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ليصبح الإجمالي 208 حالة".

واتخذت الكويت إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا، إذ أقر مجلس الأمة الكويتي قانونا ينزل عقوبات بالسجن تصل في أقصاها إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى بفيروس كورونا.

وعالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 470 ألف إصابة، ونحو 21 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 110 آلاف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 74 ألفًا في إيطاليا و68 ألفا في الولايات المتحدة و49 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.