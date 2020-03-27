الرئيس الصيني: مستعدون لدعم الولايات المتحدة للسيطرة على كورونا

أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الصين كانت صريحة وشفافة بشأن وباء كورونا، مؤكدا أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف ومنها الولايات المتحدة بشأن وباء كورونا، موضحا أن التنسيق الصيني الأمريكي هو الخيار الوحيد الصحيح، حسبما أفادت فضائية "sky news عربية"، في نبأ عاجل.

وأعرب بينج عن أمله بأن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عملية وفعالة لحماية أرواح المواطنين الصينيين في الداخل الأمريكي، نأمل أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات موضوعية لتحسين العلاقات الصينية الأمريكية، مؤكدا أن العلاقات الصينية الأمريكية في منعطف مهم.

وأوضح الرئيس الصيني أن الصين مستعدة لتقديم الدعم للولايات المتحدة للسيطرة على تفشي وباء كورونا والاتحاد لمحاربة فيروس كورونا.