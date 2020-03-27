عاجل.. ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني بشأن مواجهة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنّه سيتحدّث هاتفيّاً إلى نظيره الصيني شي جينبينج في وقتٍ لاحق، مع تخطّي الولايات المتحدة الصين في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي إنّه سيتحدث إلى الرئيس شي الساعة التاسعة مساء، أي الواحدة ظهر الجمعة لتوقيت جرينيتش.

ووفق تعداد أجرته جامعة جونز هوبكنز، تجاوزت الولايات المتحدة، مع 82,404 إصابة، عددَ الإصابات في الصين وإيطاليا، لكنّ ترامب شكّك في هذا الإحصاء، قائلاً "أنتم لا تعرفون ما هي الأرقام في الصين".

وقال ترامب إنه سيبحث مع شي جائحة فيروس كورونا، مشدداً على أن "علاقة جيدة جدا" تجمعه بالرئيس الصيني.

ومع ذلك، دخل ترامب في جدل شائك اندلع في البلدين حول مَن يتحمّل مسؤولية انتشار الفيروس، وكرّر مرارا عبارة "الفيروس الصيني" في حديثه عن كوفيد-19 لأنه ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان، مثيراً بذلك غضب البعض في الصين.

وقال إن ذلك كان ردا على ترويج مسؤول في الخارجية الصينية لنظرية مؤامرة تحمل جنودا أميركيين مسؤولية نقل الفيروس إلى الصين.

وأكد الرئيس الآمريكي، الخميس أنّ الفيروس "جاء من الصين".

ومن المرجّ أن يناقش ترامب وشي خططاً للتفاوض على اتّفاق جديد للتجارة بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

وبحسب ترامب فإنّ خصمه الديموقراطي المحتمل جو بايدن سيكون "أفضل حلم لبكين في العالم" عندما يتعلّق الأمر بالتفاوض.