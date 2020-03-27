بالأسماء.. مصرع طالبة وإصابة 8 آخرين في حادث مروري بسوهاج

لقيت طالبة بجامعة الأزهر مصرعها، كما أصيب 7 طالبات آخريات، وسائق في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، قبل مدخل الغنايم دائرة مركز جهينة بسوهاج.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف من محافظتي أسيوط وسوهاج، وانتقل ضباط مباحث سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين أن المصابين طالبات بجامعة الأزهر كليتي الشريعة والقانون والتجارة، ويقيمن بسوهاج، جرى نقل الجثة لمستشفى أسيوط، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من الخدمات الأمنية على الطريق الصحراوي الغربي بوجود حادث قبل مدخل الغنايم دائرة مركز جهينة، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين من الفحص مصرع "سهيله خالد عبدالعظيم" 19 عاما، طالبة.

كما أصيب في الحادث كل من أسماء رجب عبد الحي 20، عاما طالبة تقيم مركز البلينا، هنيه عارف محمد 19 عاما، ولاء نبيل محمد 20 عاما، ايمان رجب عبدالحي، 19 عاما، ندى نبيل الدسوقي 19 عاما، رانيا ناصر الدسوقي 19 عاما، رانيا فريد الدسوقي 19 عاما، إبراهيم جابر فرغل، 35 عاما سائق، يقيمون بذات الناحية، مصابين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.