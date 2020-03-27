جنوب أفريقيا تسجل أول حالتي وفاة بكورونا.. وحصيلة المصابين تتجاوز 1000

أعلنت سلطات جمهورية جنوب أفريقيا، أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد تجاوزت 1000 شخص، مع تسجيل أول وفاتين بسبب الوباء.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم"الفضائية اليوم الجمعة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وأعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي أن وباء فيروس كورونا المستجد أودى بحياة شخصين بينما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة الألف في وقت بدأت البلاد تطبق إجراءات عزل لثلاثة أسابيع.

وكانت جنوب إفريقيا آخر بلد يفرض العزل اعتبارا من منتصف ليلة أمس، فيما سجل أكبر بلد صناعي في إفريقيا العدد الأعلى من الإصابات في القارة.