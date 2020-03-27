الأرصاد تحذر من البرد والشبورة غدا.. والعظمى بالقاهره الكبرى 25

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، غدا السبت، طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، مع تواجد الشبورة المائية صباحا، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل درجتين عن أمس الجمعة.

وبحسب الأرصاد، تشهد السواحل الشمالية الغربية، والشمالية الشرقية ووسط سيناء، غدا السبت، طقسا لطيفا نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسا معتدلا نهارا شديد مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا مائلا للحرارة نهارا مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة الكبرى فالعظمى هي 25 درجة والصغرى 12، والوجه البحري ستكون العظمى 25 والصغرى 12، السواحل الشمالية الغربية العظمى 23 والصغرى 12، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 23 والصغرى 11، وتكون في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 26 والصغرى 18، شمال الصعيد العظمى 25، والصغرى 13، جنوب الصعيد العظمى 29، والصغرى 19.