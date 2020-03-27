لانهيار السلم.. الحماية المدنية تخرج 34 شخصا محتجزين بعقار في القاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من استخراج 34 شخصا محتجزين داخل عقار بمساكن أسبيكو بدائرة قسم شرطة السلام أول، إثر انهيار السلم.

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بسقوط سلم عقار ومحتجزين بمساكن إسبيكو بدائرة قسم شرطة السلام أول، وانتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، إلى محل الواقعة.

وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق بكل طابق 4 شقق سكنية، وانهار السلم الداخلي من الطابق الثالث للخامس واحتجز 34 شخصا، وبسؤال قاطني العقار رجحوا سقوط السلم نتيجة لسوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، وعلى الفور قامت وحدات الإنقاذ بالتعامل وإنزال المحتجزين باستخدام الوسائل الحديثة واستخدام المعدات اللازمة من تحرير المحتجزين وإخراجهم سالمين.