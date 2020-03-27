صور.. "التموين" تتابع عمل المخابز وتؤكد انتظام عملها بالكامل

تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين، تقريرا منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، من كل مديريات التموين والتجارة الداخلية بكل محافظات الجمهورية، انتظام عمل المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية.

كما جرى إنتاج وتجهيز كل الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز، وجرى صرفها لهم منذ الصباح الباكر، وسط إقبال من المواطنين، والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.

وشدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على قيام كل وكلاء الوزارة ومديري المديريات التموينية في المحافظات، بضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية؛ لضمان التأكد من انتظام العمل في كل المنشآت التموينية، وعلى رأسها المخابز، والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكل السلع الغذائية.

وطالب المصيلحي من المحافظين ضرورة التنسيق مع مديري الأمن، في هذه الظروف الاستثنائية، للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل الساعة 7 صباحا، لإعداد الخبز، ليكون متوافرا للمواطنين مع بدء الحركة صباحا عقب ساعات الحظر، مشيرا إلى أن المخابز من الأماكن المستثناه من قرار الحظر، ولا بد أن تعمل بما يتوافق مع طبيعة عملها.