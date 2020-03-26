الشعب التجارية: المخابز وأسواق الجملة والسلع تعمل بكل طاقاتها خلال الحظر

قال عطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة، إن المخابز وأسواق الجملة ستعمل بكامل طاقتها يومي الجمعة والسبت.

وأضاف "حماد" أن جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها ومستثناة من قرارات الحظر والعمل يوميا وفي المواعيد المقررة، مؤكدا، أن ذلك يأتي حرصا على مواجهة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والبلاد.

فيما أكد محسن الفيومي رئيس شعبة الخضر والفاكهة تطبيق المادة الثالثة عشر من قرار رئيس الوزراء باستثناء الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها من قرار الحظر بهدف الحفاظ على استقرارها بالجمهورية، وللحد من آثار وتابعيات القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وجهودها لضبط الأسواق وانتظامها لتوفير السلع الأساسية بالأسواق ومنع الاحتكار خلال فترة حظر التجوال.