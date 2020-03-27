Godzilla وأمين وشركاه.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، ودعوات المواطنين من جميع البلدان بحملة تدعو إلى البقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام التي تتسبب في الإصابة بالفيروس، ترصد "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات؛ خريطة الأفلام العربية والأجنبية فضلًا عن المسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

تعرض فيلم "غرام الأفاعي" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "البيه البواب" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "الوتر" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "غش الزوجية" الساعة 8 مساءً، وفيلم "يا تهدي يا تعدي" الساعة 10 مساءً، وفيلم "درس خصوصي" الساعة 12 مساءً، وفيلم "بنات حارتنا" الساعة 2 بعد منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "سواق الهانم" للفنان أحمد زكي الساعة 4 عصرًا، وفيلم "بنات وسط البلد" الساعة 7:30 مساءً.

قناة MBC مصر2

عرض الفيلم الكوميدي "سمير وشهير وبهير" الساعة 2:10 ظهرًا.

قناة MBC2

عرض فيلم المغامرات Mutant Ninja Turtles بجزئيه الساعة 4 و6 مساءً، وفيلم Assassin's Creed الساعة 8 مساءً، وفيلم الخيال العلمي Deadpool الساعة 10 مساءً، وفيلم الخيال العلمي Godzilla الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

المسلسلات التليفزيونية

قنوات CBC

عرض مسلسل "شبر مية" للفنان أحمد صلاح السعدني الساعة 7 مساءً على قناة CBC، وعلى CBC دراما يعرض مسلسل "حشمت في البيت الأبيض" للفنان بيومي فؤاد الساعة 2 ظهرًا، و"حارة اليهود" الساعة 3 عصرًا، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "الشارع اللي ورانا" الساعة 8 مساءً.

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "ريا وسكينة" 12 ظهرًا، ومسلسل "يتربى في عزو" الساعة 1 ظهرًا، ومسلسل "الكبير أوي1" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الواد سيد الشحات" الساعة 9:30 مساءً.

قناة ON دراما

عرض مسلسل "ذات" للفنانة نيللي كريم الساعة 3 عصرًا، ومسلسل "حكايات بنات4" الساعة 5 مساءً.

البرامج الترفيهية

قناة CBC

برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساءً، وبرنامج "المسامح كريم" مع الإعلامي جورج قرداحي الساعة 11 مساءً.

قناة DMC

عرض المسرحية الترفيهية "أمين وشركاه" للفنان أحمد أمين الساعة 9 مساءً.

قناة الحياة

عرض برنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي الساعة 4 عصرًا، وبرنامج "حافظ ولا فاهم" الساعة 8 مساءً.

قناة MBC مصر

عرض برنامج "وش السعد" للفنان محمد سعد الساعة 1:46 عصرًا، وبرنامج اللعيب مع رزان ومهيب الساعة 12 مساءً.