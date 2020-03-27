ضبط مصنع مستلزمات طبية مجهولة المصدر في القاهرة

تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط صاحب مصنع مستلزمات طبية لحيازته مستلزمات مجهولة المصدر وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

أثناء مرور حملة أمنية على تجار المستلزمات الطبية تمكنت من ضبط مسؤول مصنع للمستلزمات الطبية، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (5000 متر قماش شاش- 10 ثوب قماش فازلين- 3000 غطاء رأس- 700 جوانتي عمليات) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.