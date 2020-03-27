"إحنا معاك".. حملة لـ"المؤتمر" لحث الملاك على عدم تحصيل الإيجارات

دشن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، حملة "إحنا معاك"، بهدف مساعدة المواطنين في أزمة فيروس كورونا، ومساندة الدولة في مواجهتها للمرض.

وقال حسام مرسي عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، لـ"الوطن"، إن الحملة ستقوم بتوزيع سلع عذائية على المواطنين لسد احتياجاتهم، وحث أصحاب الأملاك على عدم تحصيل إيجارات المحلات والشقق خلال الشهر الحالي والمقبل خاصة في ظل الأزمة التي يعاني منها الجميع.

وأضاف مرسي، أن الحملة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية للحزب لمساندة جهود الدولة في مجابهة فيروس كورونا ودعم الفئات الأكثر تضرراً من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.

وتابع أن الحملة تقوم بمساعدة المواطنين طبيا وتقديم التوعية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، مشيدا بدور الأطباء في مواجهة المرض وما يقدموه من مجهود ضخم لمنع انتشار الوباء.