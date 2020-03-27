تحذير من هذه الأدوية.. الحكومة توضح 8 حقائق بشأن فيروس كورونا

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، بعض الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول فيروس كورونا وانتشاره في مصر.

وفيما يلي الحقائق التي وضحها مجلس الوزراء في تقرير له اليوم:

- لا صحة لتسجيل حالات الوفاة بسبب كورونا تحت أسباب وفاة أخرى، ويعلن بكل شفافية عن عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

- حركة الملاحة منتظمة بقناة السويس، والعمل يسير بصورة طبيعية بكل منشآت هيئة قناة السويس، ولم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، مع تشديد كل الإجراءات الاحترازية على جميع السفن المارة.

- لم يجر سحب الأدوية التي تحتوي على مركب "الهيدروكسى كلوروكين" من الصيدليات لاستخدامها لعلاج فيروس كورونا، ونحذر من استخدام تلك الأدوية دون إشراف طبي.

- لا صحة لإغلاق أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفاكهة، وعملية إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقاً للمعدلات الطبيعية، لضمان تلبية كل احتياجات المواطنين.

- لا صحة لتوقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب الادعاء بتفشي فيروس كورونا بين العاملين.

- لم يجر تحويل أي مدارس في أي محافظة إلى مستشفيات أو حجر صحي، والصور المتداولة على مواقع التواصل تعود لاستراحات مصححي وملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية.

- لا صحة لتغيب أي من الأطقم الطبية بالحجر الصحي، وجميع الفرق الطبية متواجدة بكامل قوتها بمستشفيات العزل.

- لا صحة لإيقاف طباعة الصحف الورقية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وعملية طباعة الصحف مستمرة كما هي.