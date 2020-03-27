علي جمعة يبكي على الهواء: حرمنا من صلاة الجمعة

بكى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، بسبب قرار تعليق صلاة الجمعة، وفقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووجه جمعة، المسلمين بالصلاة في المنازل أو الترحالات تنفيذا لإجراءات الدولة المصرية، حفاظا على الصحة ومنعا لتفشي انتشار فيروس كورونا.

وقال عضو هيئة كبار العلماء في لقاء له: "في لقائنا هذا وقد حُرمنا الجمعة، والبيت الحرام والمسجد النبي الشريف خلى من المصلين، ندعو الله سبحانه وتعالى كما علمنا اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ارحم ضعفنا، اغفر لنا، استر عرضنا، ردنا إليك ردا جميلا، لا حول ولا قوة إلا بك، نحن أمامك نعترف بالقصور والتقصير، ونعترف أننا لا نعصاك إلا بعلمك ولا نطيعك إلا بأمرك فارضى عنك برضاك واجعلنا نلتجأ إليك التجاء الصالحين".

واستكمل جمعة دعاءه، قائلًا: "وعلمنا الأدب معك، واسلك بنا الطريق إليك، وافتح علينا فتوح العارفين بك، واخرجنا من هذا يا رب العالمين واصرف عنا السوء كيف شئت وأنى شئت وأين شئت".

وأتم: "هذا اللقاء أوجهه إلى كل قلب من قلبي، حتى يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى".