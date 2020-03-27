اتفسح وأنت في البيت.. جولات افتراضية في 12 متحفا حول العالم

اضطر الكثيرون لإلغاء أو تأجيل خطط سفرهم ورحلاتهم السياحية، بسبب الإجراءات الصارمة التي فرضتها الكثير من الدول على السفر والتنقل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أنّ العصر الرقمي الذي نعيش فيه يوفر إمكانية زيارة عدد من المعالم والمتاحف الشهيرة حول العالم، من خلال جولات افتراضية تمكنك من مشاهدة هذه المعالم وأنت جالس في منزلك.

وتستعرض "الوطن"، جولات افتراضية في 12 من أبرز متاحف العالم وفقًا لمجلة "travelandleisure" الأجنبية على النحو التالي:

المتحف البريطاني في لندن

يقع هذا المتحف الشهير في قلب لندن، ويتيح الفرصة للزوّار الافتراضيين للتجوّل في القاعة الكبرى "Great Court" واكتشاف حجر رشيد الأثري الذي يعود تاريخه إلى عام 196 قبل الميلاد، بالإضافة إلى المومياءات المصرية والعديد من الآثار الأخرى.

https://britishmuseum.withgoogle.com/

متحف سولومون غاغينهايم في نيويورك

تتيح لك ميزة التجوّل الافتراضي من جوجل فرصة زيارة الدرج الحلزوني الشهير في متحف سولومون غاغينهايم، دون الحاجة لمغادرة منزلك، حيث يمكنك من خلال هذه الجولة الافتراضية التمتّع برؤية مختلف اللوحات والأعمال الفنية من العصور الانطباعية، وما بعد الانطباعية الحديثة.

shorturl.at/mvPQ1

المتحف الوطني للفنون في واشنطن

يتيح لك المتحف القيام بجولتين افتراضيتين من خلال ميزة التجول من جوجل، إحداهما عبارة عن زيارة لمعرض الأزياء الأمريكية منذ سنة 1740 وحتى عام 1895، والجولة الثانية تضمّ مجموعة من أعمال رسام الباروك الهولندي يوهانس فيرمير Johannes Vermeer.

https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc?hl=en

متحف أورسيه في باريس

تتاح أمامك جولة قصيرة في فرنسا، لزيارة متحف Orsay الفرنسي، حيث يمكنك التمشي افتراضيًا بين أروقة المعرض الذي يضمّ عشرات الأعمال الفنية الشهيرة لفنانين فرنسيين عاشوا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1848 و1914، مثل مونيه Monet، غوغوان Gauguin، سيزان Cézanne.

https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en

المتحف الوطني للفنون المعاصرة في سول، كوريا

من خلال ميزة التجول الافتراضي، يمكنك زيارة واحدا من أشهر المتاحف في كوريا، حيث يمكنك التجوّل في ستة طوابق من المتحف ومشاهدة العديد من الأعمال الفنية المعاصرة من كوريا ومختلف أنحاء العالم.

https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-modern-and-contemporary-art-korea?hl=en

متحف بيرغامون في برلين

إذا كنت عاجزًا عن السفر والخروج في الوقت الحاضر، يمكنك التواجد افتراضيًا بين جدران أكبر المتاحف في ألمانيا، والتمتّع بما يعرضه من قطع أثرية مميزة مثل بوابة عشتار البابلية، ومذبح بيرغامون.

https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en

متحف ريكز في امستردام

خلال جولتك الافتراضية في متحف ريكز، ستشعر وكأنك هنالك حقًا تتمشّى بين قاعات المتحف وأروقته، وستتمكّن من رؤية روائع الفنّ الهولندي خلال العصر الذهبي. بما في ذلك أعمال يوهانس فيرمير Johannes Vermeer ورامبرانت Rembrandt.

shorturl.at/ptuz5

متحف فان غوخ في أمستردام

يمكنك الاستمتاع بجولة افتراضية في متحف Van Gogh، الذي يضمّ أكبر مجموعة فنية لهذا الرسام بما في ذلك أكثر من 200 لوحة فنية، و500 رسمة وما يزيد على 750 من رسائله الشخصية.

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en

متحف "جيه بول جيتي" في لوس أنجلوس

يمكنك خلال الجولة الافتراضية العثور على أعمال يعود تاريخها إلى القرن الثامن، من خلال اكتشاف مجموعة ضخمة من اللوحات الفنية والمنحوتات والمخطوطات والصور وغيرها.

https://artsandculture.google.com/partner/the-j-paul-getty-museum?hl=en

متحف أوفيزي في فلورنسا

يضمّ معرض أوفيزي الذي يقع في أحد أشهر قصور مدينة فلورنسا الإيطالية، مجموعة فنية ضخمة لواحدة من أشهر العائلات في إيطاليا، وهي عائلة de'Medicis، حيث يمكنك التجوّل بين قاعاته من أيّ مكان في العالم.

https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en

متحف MASP في ساو باولو

وهذا المتحف هو أول متحف حديث غير ربحي في البرازيل، يتميز بعرض اللوحات الفنية في إطارات زجاجية منتصبة، مما يجعل هذه اللوحات تبدو وكأنها معلّقة في الفراغ.

https://artsandculture.google.com/partner/masp?hl=en

المتحف الوطني للأنثروبولوجيا في المكسيك

المتحف مخصص لعرض التراث الأثري والتاريخي للعصر ما قبل الهسباني في المكسيك، يضم 23 غرفة عرض تزخر بالأعمال الأثرية التي يعود بعضها إلى حضارة المايا القديمة. ويمكنك رؤية جميع هذه المعارض من خلال جولة افتراضية على تطبيق جوجل للفن والثقافة.

shorturl.at/mxCIP

اقرأ أيضًا: رحلات افتراضية بتقنية 360 درجة وانت في بيتك