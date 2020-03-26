بالهدايا والحلويات.. سيدات وشباب الأقصر يشكرون أبطال الحجر الصحي بإسنا

على طريقتهم الخاصة أقدم عدد كبير من أعضاء جروب أطعمة "kersh keepers luxor" على تكريم أطباء الحجر الصحي بمستشفى إسنا التخصصي، وذلك لدعمهم معنويًا وتوصيل تقدير جميع المواطنين لهم على دورهم البطولي الذي قاموا به جراء علاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

ونشر أحد أعضاء الجروب ومؤسسي المبادرة على الجروب الخاص بهم على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" التفاصيل الكاملة بالمبادرة قائلًا: "المفاجأه دي بمناسبة إن أول دفعة من الدكاترة كملت ١٤ يوم وفي آخر يومين واستلام طاقم طبي جديد، من هنا كانت الفكرة من مبدعي الحلويات في الجروب هنا إنهم يفرحوهم ويعملولهم هدية كدعم نفسي ليهم لكل فرد في الطاقم الطبي".

وتابع "أنا كنت منتظر تأكيد توزيع عليهم الهدايا ورسايل السعادة دي عشان انقلكم فرحتهم بيها ولكن اتوزعت عليهم فرادى ولكن هم فرحو بيها جدًا".