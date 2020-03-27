تفاصيل 72 ساعة في مستشفيات جامعة المنصورة بعد إصابة ممرضة بكورونا

كشف الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة في الدقهلية اليوم، تفاصيل ما حدث في مستشفيات الجامعة على مدار 72 ساعة، منذ تأكد إصابة ممرضة بفيروس كورونا المستجد، ثم أظهرت عينات 48 من العاملين والمرضى سلبيتهم جميعا، عدا ممرضة ومريضة لترتفع الحالات الإيجابية إلى 3.

وأكد حجازي، في بيان، أنه جرى اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفيات جامعة المنصورة، وهي من العاملين بهيئة التمريض بقسم 11.

وأكد حصر فريق الترصد ومكافحة العدوى بالمستشفى، جميع المخالطين للحالة وعددهم 48 من العاملين والمرضى، حيث جرى عزلهم على الفور، وبعد عدة محاولات وتدخل إدارة الجامعة وكلية الطب، وإدارة المستشفيات جرى الاتفاق على أخذ عينات من الفريق الطبي المخالط كاملا والمرضى المتواجدين بجوار الحالة.

وأشار إلى إرسال المسحات على دفعتين إلى وزارة الصحة في يومي 24 و 25 مارس الماضيين، لافتا إلى أن الدفعة الأولى ضمت 31 مسحة، وقد أظهرت نتيجة المسحات أول أمس الأربعاء 25 مارس سلبيتها جميعا من الإصابة بفيروس "كوفيد 19"، أما الدفعة الثانية والتي ضمت 17 مسحة والتي ظهرت نتيجتها أمس أظهرت سلبيتهم جميعا، فيما عدا حالتين ثبتت إجابيتهما للإصابة بفيروس كوفيد 19، وهما لسيدتين إحداهما من العاملين بهيئة التمريض والأخرى مريضة بالقسم، كان جرى إجراء جراحة لها وتماثلت للشفاء، وهما بحالة صحية جيدة ولا توجد عليهما أي أعراض مرضية.

وأضاف أنه طبقا للبروتوكول المتبعة جرى اتخاذ جميع الإجراءات من قبل فريق مكافحة العدوى والترصد، إلى جانب التواصل مع وزارة الصحة والتي أرسلت سيارة إسعاف مجهزة لنقل السيدتين إلى مستشفيات العزل المخصصة.

ووجه الشكر لجموع أفراد الفرق الطبية المرابطة في الصفوف الأمامية دفاعا عن المواطن، مشيدا بحرصهم على استمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى المعزولين في القسم، واصفا هذه الجهود "بالمدعاة للفخر من الجميع".

وأكمل: "كل الثقة والتقدير والاحترام لفريق الترصد بجامعة المنصورة، والذي يضم مجموعة من أفضل الأطباء في هذا المجال، وأدوا العمل على أكمل وجه باحترافية واضحة".

وأشار إلى أن إدارة المستشفى الجامعي عملت على التواجد وسط الحدث على مدار الساعة، بكل جدية واهتمام..

حجازي: وجود حالات إيجابية لا يدعو للخجل.. والفخر الحقيقي نابع من الالتزام

وأردف: "وجود حالات إيجابية ليس شيئًا يدعو للخجل، فهذ ليست تهمة نسارع لنفيها، لأنه أمر واقع وعدو متغير الأوجه، لا نواجهه وحدنا بل العالم بأسره، وليس سلبية الحالات مدعاة للفرح ولكن الفخر الحقيقي يأتي من التزام المؤسسة بالعاملين بها على تطبيق خطة الدولة في العزل والترصد بكل حرفية وجدية".

وطالب الإعلام بتوعية المواطن ومجابهة المعلومات المغلوطة، ورفع الضغط النفسي عن الجميع وعلي الأخص العاملين بالقطاع الطبي.