رئيس معهد الصحة الإيطالي: تفشي كورونا في بلادنا لم يبلغ ذروته بعد

حذر مسؤول صحي بارز في إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا في العالم بفيروس كورونا المستجد من حيث عدد الوفيات، من أن تفشي الوباء في البلاد لم يبلغ ذروته بعد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال رئيس معهد الصحة الوطني الأعلى الإيطالي سيلفيو بروسافيرو، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "لم نبلغ الذروة بعد ولم نتجاوزها".

في الوقت نفسه، أشار المسؤول إلى مؤشرات على انخفاض عدد الإصابات الجديدة بالوباء في البلاد، مرجحا أن تلك الذورة قريبة وسيليها انخفاض تدريجي في عدد حالات الإصابة الجديدة.

وشدد على أن وتيرة هذا الانخفاض ستتوقف على سلوك المواطنين ومدى التزامهم بالإجراءات المفروضة من قبل الحكومة، بما في ذلك تقييد حركة السفر.

وسجلت في إيطاليا حتى الآن 8215 وفاة وأكثر من 80.5 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".