استثناء محلات الجزارة بالبحر الأحمر من قرار الإغلاق الكلي

فتحت المجازر أبوابها الجمعة، وذلك بعد حصول محلات الجزارة بمدن البحر الأحمر على الموافقة على استثنائهم من قرار غلق المحلات التجارية، وذلك ليومي الجمعة والسبت، بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وقال دكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، في تصريح لـ"الوطن"، إن محلات الجزارة بمدن البحر الأحمر حصلت على موافقة الجهات المختصة بالاستثناء من قرار الإغلاق، وذلك بالتنسيق مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأكد "سلمي" فتح المجازر بمدن البحر الأحمر منذ الصباح تحت إشراف إدارات الطب البيطري، لافتا إلى استمرار فتح المجاز السبت، وذلك لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وكانت أصدرت الحكومة قرارا يقضي بغلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات وغيرها ليومي الجمعة والسبت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.