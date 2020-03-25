محافظ البحر الأحمر: احتجاز رئيس مدينة القصير في أحد الأكمنة بسبب الحظر

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن المواطنين التزموا بتنفيذ حظر التجول بالمحافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنهم تسامحوا في أول 10 دقائق بعد تنفيذ الحظر، مشددًا على أنه بدأ من الغد سيتم تطبيق الحظر بشدة وبدون أي تسامح لافتًا إلى وجود 7 أكمنة أمنية ثابتة في المحافظة.

وحكى محافظ البحر الأحمر موقفا طريفا، إذ تعرض رئيس مدينة القصير للاحتجاز في أحد الأكمنة الأمنية التي تتابع تنفيذ الحظر ورفضوا إطلاق سراحه لافتًا إلى أن رئيس مدينة القصير استغاث به نظرًا لان خروجه من الحظر كان من أجل ممارسة عمله كرئيس للمدينة وأنه رد عليه قائلًا: "هستئذن لك من مدير الأمن انهم يسيبوك".