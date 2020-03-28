9 إجراءات لتعديل ترخيص المحال العامة

قال اللواء ماهر هاشم رئيس حي باب الشعرية، إن تعديل ترخيص محل عام يتطلب تقديم طلب مرفق به بعض المستندات.

وأضاف هاشم، لـ"الوطن"، أن الأحياء تقبل الطلبات على الفور حال استيفاء الأوراق المطلوبة وهي كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- أصل الترخيص.

- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

- عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب، معتمدة من مهندس نقابي.

- صورة عقد الإيجار حال تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات.

- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

- موافقة الجهات المختصة: "الهيئة العربية للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية"، وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلا منها.

- إيصال سداد الرسوم.