بتول عرفة تنعى جورج سيدهم: للأسف مفيش ولا جنازة ولا عزاء

نعت المخرجة بتول عرفة، الفنان جورج سيدهم، الذي أعلن الفنان هاني رمزي وفاته قبل قليل.

وكتبت بتول عرفة عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، "وداعا الفنان القدير جورج سيدهم.. البقاء لله في واحد من أهم فناني الكوميديا".

وأضافت بتول عرفة: "للأسف مفيش ولا جنازة ولا عزاء بسبب الوضع الحالى فى البلاد.. صعب علينا مانودعش فنان من أهم فناني مصر، ولكن مفيش بإيدينا حاجة، إنها حكمة الله، نسألكم الدعاء".

وبدأت مصر تطبيق قرار حظر حركة المواطنين داخل الجمهورية، على جميع الطرق العامة، أول أمس، في تمام الساعة السابعة وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ومع الحظر تم إيقاف جميع وسائل مواصلات النقل العام، فضلًا عن غلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحا، في ما رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد بجميع قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، لتنفيذ القرار.

وتوجهت القوات إلى مواقعها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لفرض السيطرة على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والقوات الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم الخروج نهائيًا ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مشددًا على تطبيق العقوبات على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة.