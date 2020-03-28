معلومات جديدة عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.. تعرف عليها؟

بالتزامن مع جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وفي إطار مبدأ التكافل الاجتماعي، انطلقت العديد من المبادرات لتعقيم المتاجر والشوارع، ومد الفئات الأكثر احتياجاً بالمطهرات، ونشر الوعي بطرق استخدامها.

الدكتور خالد سمير، نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الصحية، قدم مجموعة من المعلومات والنصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا.

قال سمير لـ"الوطن"، إن فيروس كورونا كقطعة من بروتين مغلفة بغطاء دهني، وضعيف جدا وهو لا يموت ولكن يتحلل تلقائيا بذوبان الغلاف الدهني بسرعة تختلف تبعا لدرجة الحرارة.

وأضاف أن الصودا الكاوية المخففة الموجودة في المنظفات كالصابون وخلافة تذيب الغلاف الدهني وتتسبب في تحلل الفيروس خلال 20 ثانية، كما أن درجة الحرارة أكثر من 25 درجة تؤدي لسرعة ذوبانها أيضا وتحلل الفيروس.

وأشار سمير إلى أن الكحول بتركيز أكثر من 60% والكلور المخفف 10% يذيب الغلاف الدهني ويؤدى لتحلل الفيروس أيضا.

وأوضح أن الفيروس ينتقل عن طريق الأنف أو الفم أو العين أو الأجزاء غير الملتئمة من الجلد، منوها إلى أن الفيروس قد يبقى في الهواء لفترة قد تصل لـ3 ساعات عند درجة حرارة 17 درجة وتقل فترة بقاؤه مع ارتفاع الحرارة.

ونصح سمير بعدم استخدام الأحماض كالخل والليمون لأنها لا تذيب الدهون ولا تكافح الفيروس، لافتا إلى أن أشعة الشمس المباشرة خاصة فوق البنفسجية تتسبب في تحلله سريعا فلا داعي لتعقيم المناطق المشمسة.

وأكد سمير أن الفيروس يعيش فترة أطول على الأجسام غير الحية خاصة في درجات الحرارة المنخفضة والأماكن المظلمة والرطبة فاحذروا أجهزة التكييف.

وحذر نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الصحية، من التنظيف بالنفض سواء للملابس أو الأثاث أو الأرضيات لأنه قد ينشر الفيروس في الهواء ويسهل العدوى عن طريق التنفس.

ويرى سمير أن المستحضرات الطبية المضادة للبكتيريا ليس لها تأثير مباشر على الفيروس، كما أن الأماكن المغلقة سيئة التهوية معامل خطورة للعدوى خاصة مع التجمهر، مؤكدا أن العدوى في غالبية الحالات لا تؤدي لظهور أعراض لكن حامل الفيروس يستطيع نشر العدوى.

ونوه إلى أن الأعراض تتفاوت بشكل كبير من حالة لأخرى، فبعض الحالات تقتصر الأعراض فيها على ما يشبه نزلة البرد، بينما تصل في أخرى إلى الالتهاب التنفسي، أو الصدمة المناعية في حالات نادرة، مشيرا إلى أن التحليل الإيجابي لا يعني المرض أو خطر الموت وإنما يعني القدرة على نقل العدوى ويجب أن يُعزل في البيت.

وأشار سمير إلى أن ظهور الأعراض البسيطة مع التحليل الإيجابي لا يعني دخول المستشفى وإنما يحتاج للعزل، مؤكدا على أن الحجز في المستشفيات يجب أن يكون للحالات التي تظهر عليها أعراض شديدة أو مضاعفات.