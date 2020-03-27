عاجل.. خطة إنقاذ بقيمة تتخطى تريليوني دولار في أمريكا لمواجهة كورونا

مرر مجلس النواب الأمريكي، خطة إنقاذ بقيمة تتخطى تريليوني دولار لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأرسلها إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز"، اليوم.

أمريكا تسجل أعلى أرقام إصابات بـ كورونا

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم، وفق إحصاء خاص يستند إلى بيانات جمعتها صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس.

وسجلت الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 300 مليون نسمة، 81321 إصابة، متجاوزة بهذه النتيجة عدد الإصابات في الصين وإيطاليا.

وكشف موقع "وورلد أو ميترز"، أمس، عن رقم مخيف يشير إلى عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وذكرت أنه بلغ أكثر من 15400 ألف حالة في يوم واحد.

وأحصت إيطاليا أمس، 80539 إصابة، بينما سجّلت الصين 81285 إصابة، وفق إحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".