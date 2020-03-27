ترامب: مستشفى على متن سفينة عسكرية تصل السبت إلى نيويورك

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تصل السبت إلى ميناء نيويورك، لمواجهة تفشي وباء كورونا.

ودعا ترامب، خلال مؤتمر صحفى بشأن مستجدات فيروس كورونا وتنقله قناة "سكاى نيوز عربية"، مجلس النواب لتمرير الحزمة الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا قائلا: "لا بد لنا من العودة للعمل وسننتصر على فيروس كورونا".

وقال ترامب "أحرزنا تقدما كبيرا ضد فيروس كورونا وسوف نهزمه، منوها بأن سفينة البحرية التي تحمل مستشفى ستصل فرجينيا بعد التوقف بنيويورك.

وتابع ترامب "دعم أساسي للقطاعات الصناعية التي تضررت جراء أزمة كورونا، والحزمة الاقتصادية تهدف لدعم المواطنين الأمريكيين بما في ذلك دفع الرواتب".

وأضاف: "أجريت اجتماعا مع حكام الولايات بعد قمة الـ 20 الافتراضية، بحثنا في قمة الـ 20 الافتراضية سبل مكافحة فيروس كورونا".