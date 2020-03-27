السلطات الجزائرية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 409 حالات

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بالجزائر، جمال فورار، ارتفاع عدد المصابين بالوباء إلى 409 حالات إصابة، و26 حالة وفاة.

وقال فورار، في تصريحات مساء اليوم، إنه تم تسجيل 42 حالة إصابة جديدة، وحالة وفاة جديدة، مضيفا أن حالة الوفاة لامرأة مغتربة تبلغ من العمر 71 عاما، وتقيم بولاية برج بوعريريج شمال شرقي البلاد.

جدير بالذكر، أن أغلب الإصابات وحالات الوفاة تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم الثلاثاء الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكان رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، أصدر، في وقت سابق، مرسوما جديدا يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلي الجزئي إلى 9 ولايات، هي: "باتنة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادي، تيبازة"، للوقاية من انتشار "كورونا المستجد"، على أن يطبق هذا الإجراء في تلك الولايات ابتداء من غد السبت اعتبارا من السابعة مساء حتى السابعة صباحا.

وكانت السلطات الجزائرية فرضت، منذ الثلاثاء الماضي، حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار الوباء.