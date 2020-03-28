محافظ الغربية: السلع متوفرة والمخزون الاستراتيجي آمن

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، توافر كافة السلع الأساسية بالأسواق بأسعارها المعتادة، مشيرا إلى توجيه حملات تموينية مكثفة يوميًا لضبط الأسواق والتصدي للمتلاعبين بالأسعار.

كشف محافظ الغربية أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 638 محضر للمخالفين شملت غش تجاري وانتهاء الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع مجهولة المصدر وسلع تموينية مدعمة غير مصرح ببيعها.

كما أسفرت الحملات عن تحرير مخالفات لعدد من المخابز ضمت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وتوقف عن الإنتاج وتجميع دقيق وعدم نظافة.

وقال محافظ الغربية، أن المخزون الاستراتيجي بالمحافظة آمن، موضحا أنه يكفي لأكثر من 3 شهور، موجهًا المواطنين بعدم التكالب علي السلع، مؤكدا استقرار حالة السوق ووفرة المعروض وقيام الدولة بضخ كميات كافية من السلع لتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.