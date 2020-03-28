وزيرة الصحة: 70% من المصابين بفيروس كورونا مخالطون لحالات إيجابية

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن فيروس كورونا أصاب 600 ألف شخص حول العالم، مشيرةً إلى أن دولة واحدة فقط شهدت إصابة 100 ألف حالة.

وأشارت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن عدد إصابة المواطنين بـ فيروس كورونا فى مصر 536 حالة إصابة، و30 وفيات، بالإضافة إلى 146 حالة تحولت نتائجها إلى السلبى، و116 شخصا تعافوا بشكل كامل وذهبوا إلى منازلهم.

وأردفت وزيرة الصحة، أن 70% من المصابين بفيروس كورونا كانوا مخالطين لأشخاص مصابين بالمرض، لافتةً في الوقت ذاته إلى أن كل محافظات الجمهورية ستمتلك معملا مركزيا من أجل الانتهاء من نتائج فحوصات المرض في أسرع وقت.