وزيرة الصحة: منحنى الإصابات والوفيات لكورونا في مصر يماثل اليابان

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الحكومة المصرية تعمل على تقليل الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حتى يتثنى لها أن تتبع المخالطين للمصابين وإجراءات الفحوصات لهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن منحنى أعداد الإصابات في مصر هو نفسه في اليابان ونفس الأمر في حالة أعداد الوفيات.

وأكدت وزيرة الصحة، أن الحكومة تعمل على تجنب الوصول إلى ذروة الإصابات، وذلك لان دول العالم تعاني على مستوى مستلزمات الوقاية.