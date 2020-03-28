"الأوقاف": الشعب استجاب لقرار منع صلاة الجمعة.. ورصدنا 6 مخالفات فقط

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه يوم الجمعة الماضي، هو الأول الذي تمر علينا بدون خطبة جمعة، واضاف: "عزائنا الوحيد اعتصامنا بالله والتمسك بحبله، وندعوا الله أن يرفع الغمة عن المصريين وأنحاء العالم أجمعين".

وأوضح "طايع"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي حسام حداد، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن جماهير الشعب المصري قد استجابت لهذا الحظر وتعليق الصلاة وخطبة الجمعة والتزموا منازلهم في وقت صلاة الجمعة، وقاموا بصلاتها كصلاة الظهر، موضحا أنه قد رُصد 6 مخالفات أبرزها مخالفة لاستاذ جامعي لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف وهو من ألقى الخطبة في قليوب ضاربا عرض الحائط بما أصدرته هيئة كبار العلماء بتعليق الصلاوات خوفا من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين: "كان من المفترض أن يكون قدوة لنا، وهو يغرد خارج السرب".

وأكد أن رأي هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف بأن ذلك الاستاذ آثم لخروجه عن الإجماع، وأوضح: "عند الضرورات تباح المحذورات، وهناك ضرورة لتعليق صلاة الجمعة، وهذه مزايدة منه وهو يزايد على المصريين والأزهر الشريف ومؤسساته التعليمية ووزارة الأوقاف".